Три пассажирских поезда приостановили движение в Казахстане из-за ДТП около Шымкента (видео)

На переезде Кызылсай — Шымкент произошло столкновение автомобиля с тепловозом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ. Сообщается, что ДТП повлияло на график движения поездов.

Источник: Getty Images

По данным пресс-службы АО «НК “КТЖ”, сегодня в 04:30 на железнодорожном переезде перегона Кызылсай — Шымкент произошло столкновение автомобиля грузовика HOWO с маневровым тепловозом.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся подвижным составом. Жертв нет, водитель доставлен в больницу», — сообщили в КТЖ.

При этом, ДТП повлияло на график движения: временно было приостановлено движение сразу трех пассажирских поездов. Как заявили в компании, движение сейчас полностью восстановлено.

«Призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность при пересечении железнодорожных переездов. Нарушение правил может повлечь не только материальный ущерб, но и создать угрозу жизни и здоровью», — обратились к водителям в КТЖ.