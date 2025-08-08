Три пассажирских поезда приостановили движение в Казахстане из-за ДТП около Шымкента (видео)

По данным пресс-службы АО «НК “КТЖ”, сегодня в 04:30 на железнодорожном переезде перегона Кызылсай — Шымкент произошло столкновение автомобиля грузовика HOWO с маневровым тепловозом.
«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся подвижным составом. Жертв нет, водитель доставлен в больницу», — сообщили в КТЖ.
При этом, ДТП повлияло на график движения: временно было приостановлено движение сразу трех пассажирских поездов. Как заявили в компании, движение сейчас полностью восстановлено.
«Призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность при пересечении железнодорожных переездов. Нарушение правил может повлечь не только материальный ущерб, но и создать угрозу жизни и здоровью», — обратились к водителям в КТЖ.