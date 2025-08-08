Цистерна с бензином загорелась после атаки БПЛА в Миллерове Ростовской области

В Миллерове Ростовской области загорелась цистерна с бензином в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области, — написал он в Telegram-канале.
Глава области уточнил, что в настоящее время в Миллерове работают пожарно-спасательные подразделения. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
7 августа возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском Краснодарского края — причиной стало падение обломков беспилотника ВСУ. Тогда пожару присвоили 4-й ранг сложности.
В этот же день обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины обнаружили в Красноармейском районе Краснодарского края.