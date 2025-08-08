За убийство пенсионеров в Минусинске уголовнику грозит пожизненный срок

Преступление произошло 4 марта 2025 года. Пьяный 35-летний мужчина, ранее судимый за убийство, хотел попасть в квартиру своей жены, не отвечавшей на звонок. Чтобы дождаться супругу, он решил отправиться к соседям по лестничной клетке — 66-летним супругам. Пенсионеры пригласили его. Во время беседы мужчина услышал шум в подъезде и через глазок увидел полицию — он был в розыске за совершенное накануне с приятелем вымогательство.