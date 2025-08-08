За убийство пенсионеров в Минусинске уголовнику грозит пожизненный срок

Житель Минусинска обвиняется в убийстве пожилой пары. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Преступление произошло 4 марта 2025 года. Пьяный 35-летний мужчина, ранее судимый за убийство, хотел попасть в квартиру своей жены, не отвечавшей на звонок. Чтобы дождаться супругу, он решил отправиться к соседям по лестничной клетке — 66-летним супругам. Пенсионеры пригласили его. Во время беседы мужчина услышал шум в подъезде и через глазок увидел полицию — он был в розыске за совершенное накануне с приятелем вымогательство.
Подозреваемый решил сбежать через балкон. Попросил скотч, чтобы связать руки пожилым людям, связал женщину, но супруг вступился за нее, и завязалась драка, в ходе которой агрессор убил пожилую пару канцелярским ножом и скрылся.
За двойное убийство, покушение на лишение свободы человека и угон автомобиля ему грозит пожизненный срок.
Подробнее узнать об обстоятельствах убийства пенсионеров можно в наших материалах здесь и здесь.