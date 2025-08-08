В результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелась цистерна с бензином

В результате инцидента в Миллерово загорелась цистерна с бензином. К ликвидации возгорания незамедлительно приступили пожарные.
По данным главы региона, жертв и пострадавших среди местного населения нет.
Ранее в Белгородской области дрон ударил по автомобилю, ранив семейную пару. Мужчина получил минно-взрывную травму и ранение руки осколком, женщина — минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.
