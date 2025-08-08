Соучастники нападения в «Крокусе» имели гранаты для другого теракта

В них указано, что Умеджон Солиев**, Шахромджон Гадоев** и Зубайдулло Исмоилов**, находясь на территории РФ в период с 24 по 31 марта 2024 года, приобрели у неустановленных лиц запал к ручной гранате и гранату РГД-5 с маркировкой «59−79Т». Затем, в тот же период, Исмоилов совместно с Солиевым и Гадоевым, по указанию организаторов террористической организации, в арендованной квартире в Каспийске изготовили взрывное устройство из приобретённых компонентов.