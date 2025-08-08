Соучастники нападения в «Крокусе» имели гранаты для другого теракта

Члены группировки «Вилаят Хорасан»* имели на вооружении боевые гранаты, предназначенные для совершения другого преступления террористической направленности, связанного с нападением на «Крокус Сити Холл». Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомился ТАСС.
В них указано, что Умеджон Солиев**, Шахромджон Гадоев** и Зубайдулло Исмоилов**, находясь на территории РФ в период с 24 по 31 марта 2024 года, приобрели у неустановленных лиц запал к ручной гранате и гранату РГД-5 с маркировкой «59−79Т». Затем, в тот же период, Исмоилов совместно с Солиевым и Гадоевым, по указанию организаторов террористической организации, в арендованной квартире в Каспийске изготовили взрывное устройство из приобретённых компонентов.
В материалах дела отмечается, что трое обвиняемых планировали осуществить новый теракт. Однако реализовать задуманное им не удалось: правоохранительные органы задержали их и изъяли гранату, запал и обезвредили подготовленное взрывное устройство.
Ранее второй Западный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей для 19 обвиняемых в совершении и соучастии в теракте, произошедшем в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
*Входит в структурное подразделение ИГ, запрещенное в РФ по решению суда.
**Внесены в реестр террористов и экстремистов на территории РФ.