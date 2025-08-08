Экс-глава Челябинской области задолжал за коммуналку

Также, как следует из судебных материалов, в челябинский суд обратилась компания «Перспектива», чтобы «взыскать плату за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию» с Дубровского. Был вынесен судебный приказ, по которому в ноябре 2024 года было возбуждено исполнительное производство о взыскании более 9,4 тысячи рублей задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию, однако уже в январе этого года оно было прекращено по пункту 4 части 1 статьи 46 — у должника не нашли имущества для взыскания.