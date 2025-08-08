Утром 8 августа в Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА

В Самарской области объявлено предупреждение об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.
Это означает, что на территорию региона может быть совершена попытка атаки с использованием дронов, что требует повышенной бдительности от населения.
Ситуация находится под контролем силовых структур, однако жителям рекомендуется сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Следует избегать мест скопления стратегически важных объектов, таких как промышленные предприятия, энергосети и транспортные узлы. Запуск любых беспилотников в этот период категорически запрещён — это может быть расценено как угроза безопасности.
В случае обнаружения подозрительного дрона в воздухе или его обломков на земле ни в коем случае нельзя подходить к устройству или трогать его — необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.
Ограничение мобильной связи, если оно будет введено, — это мера по подавлению управления беспилотниками через сотовые сети, а не технический сбой.
Важно следить за информацией из официальных источников: приложения МЧС, телеграм-каналы региональных властей, местные СМИ.
Бдительность и сдержанность — главные помощники в такой ситуации.
