Водителя выбросило из салона: «УАЗ Патриот» опрокинулся после столкновения с Lexus

ДТП с переворотом случилось в Карталинском районе.
Аварию устроил 57-летний водитель Lexus Мужчина выехал на встречную полосу и врезался там в «УАЗ Патриот».
Отечественный автомобиль от удара опрокинулся. 53-летнего водителя при этом выбросило из салона (мужчина не был пристегнут). Водитель получил множество травм. Сейчас он в реанимации.
— Пассажир «УАЗ Патриот», который был пристегнут ремнем безопасности, не получил телесных повреждений, — сообщил, врио начальника Карталинского отделения ГАИ Дмитрий Косолапов.