Водителя выбросило из салона: «УАЗ Патриот» опрокинулся после столкновения с Lexus

В Челябинской области водителя выбросило из внедорожника после ДТП.

Источник: Карталинский МО МВД

ДТП с переворотом случилось в Карталинском районе.

Аварию устроил 57-летний водитель Lexus Мужчина выехал на встречную полосу и врезался там в «УАЗ Патриот».

Отечественный автомобиль от удара опрокинулся. 53-летнего водителя при этом выбросило из салона (мужчина не был пристегнут). Водитель получил множество травм. Сейчас он в реанимации.

— Пассажир «УАЗ Патриот», который был пристегнут ремнем безопасности, не получил телесных повреждений, — сообщил, врио начальника Карталинского отделения ГАИ Дмитрий Косолапов.