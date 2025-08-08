Цистерна с бензином загорелась в результате атаки БПЛА в Ростовской области

В результате атаки в городе Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения. Пострадавших нет.
В ночь на 7 августа силы ПВО также уничтожили БПЛА в этих двух районах. Информации о последствиях нет, среди местных никто не пострадал.
