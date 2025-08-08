В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась цистерна с бензином

Ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, в результате инцидента в Миллерово произошло возгорание цистерны с бензином.
«Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области», — написал Слюсарь.
На месте работают пожарные и спасатели. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв.
Ранее сообщалось, что в Шебекинском округе от удара БПЛА ранены двое мирных жителей.
