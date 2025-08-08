Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась цистерна с бензином

Ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.

Ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, в результате инцидента в Миллерово произошло возгорание цистерны с бензином.

«Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области», — написал Слюсарь.

На месте работают пожарные и спасатели. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв.

Ранее сообщалось, что в Шебекинском округе от удара БПЛА ранены двое мирных жителей.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше