В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Силы противовоздушной обороны региона успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
В результате атаки в Миллерово произошёл пожар — загорелась цистерна с бензином, и на место выехали пожарно-спасательные подразделения для ликвидации возгорания.
По словам Слюсаря, ситуация находится под контролем, и пожарные уже приступили к тушению. Он подчеркнул, что благодаря своевременным действиям силовиков и спасателей удалось предотвратить более серьёзные последствия и не допустить жертв среди населения.
Он также отметил, что никто из граждан не пострадал в результате происшествия. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности региона.
Ранее Черноморский флот ликвидировал украинский беспилотный катер в акватории Чёрного моря.