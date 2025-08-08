Ричмонд
В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

В результате атаки в Миллерово произошёл пожар.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны региона успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В результате атаки в Миллерово произошёл пожар — загорелась цистерна с бензином, и на место выехали пожарно-спасательные подразделения для ликвидации возгорания.

По словам Слюсаря, ситуация находится под контролем, и пожарные уже приступили к тушению. Он подчеркнул, что благодаря своевременным действиям силовиков и спасателей удалось предотвратить более серьёзные последствия и не допустить жертв среди населения.

Он также отметил, что никто из граждан не пострадал в результате происшествия. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности региона.

Ранее Черноморский флот ликвидировал украинский беспилотный катер в акватории Чёрного моря.

