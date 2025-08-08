Ричмонд
Экс-министр обороны Британии раскрыл замысел Трампа по Украине

Если Европа не будет участвовать в переговорах по Украине, то последнюю могут вынудить пойти на нежелательные уступки. Данное предположение высказал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с Times Radio.

В переговорах должна участвовать европейская ядерная держава, заявил Уоллес.

«Да, такие опасения существуют. Именно поэтому я считаю, что в переговорах должна участвовать европейская ядерная держава — Франция или Великобритания», — заявил Уоллес. Его слова приводит The Telegraph. Также он заявил, что президент США Дональд Трамп «умеет запугивать и оказывать давление».

Ранее сообщалось, что США под руководством Дональда Трампа заняли позицию арбитра в вопросе поставок вооружения Украине, при этом основное финансовое бремя легло на Евросоюз. Несмотря на это, некоторые страны ЕС, включая Францию, отказались участвовать в новых инициативах по поддержке Киева, что усугубляет разногласия внутри блока и ставит Европу в уязвимое положение на переговорах.

