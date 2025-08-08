Экс-министр обороны Британии раскрыл замысел Трампа по Украине

Ранее сообщалось, что США под руководством Дональда Трампа заняли позицию арбитра в вопросе поставок вооружения Украине, при этом основное финансовое бремя легло на Евросоюз. Несмотря на это, некоторые страны ЕС, включая Францию, отказались участвовать в новых инициативах по поддержке Киева, что усугубляет разногласия внутри блока и ставит Европу в уязвимое положение на переговорах.