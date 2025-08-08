Жительница Бурятии ругала «хохлов» в домовом чате и была наказана: суд вынес строгий приговор

В Бурятии суд оштрафовал местную жительницу за употребление слова «хохол» в общедомовом чате. Женщина была признана виновной в разжигании ненависти на национальной почве. Об этом сообщается на сайте Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.
Как следует из опубликованных материалов, все произошло еще в конце мая 2025 года. Однако внимание средств массовой информации случай привлек только сейчас, в августе. Так, из постановления следует, что гнев женщины вызвал мужчина в общедомовом чате, чья фамилия заканчивалась на букву «о». На фоне этого жительница Улан-Удэ разразилась оскорбительными сообщениями, в которых содержалось слово «хохлы».
Однако ни сам мужчина, ни суд подобную риторику не оценили. Поэтому вскоре женщину признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ. То есть, в разжигании ненависти на почве национальности.
«Суд постановил: признать Евгению Владимировну… виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей», — говорится в заключении суда.
Тем временем в Оренбурге местный житель был наказан за похожее нарушение. Он разместил в социальных сетях гневный комментарий в адрес иностранцев, за что был наказан. Суд постановил признать его виновным в разжигании ненависти на почве национальности и назначить штраф. Теперь мужчина выплатит 5000 рублей.
Не менее казусный инцидент недавно произошел в Казани. Там суд оштрафовал мужчину по имени Исус Христос. Тот был признан виновным в незаконной регистрации мигрантов. Поскольку прописал в собственной квартире, площадь которой составляет всего 31,9 квадратных метра, сразу 45 человек. Теперь мужчина будет обязан выплатить штраф в размере 13 тысяч рублей.
А в Сочи, тем временем, разрешилась ситуация с группой людей, устроивших заплыв голышом на глазах удивленной публики. Суд назначил им штрафы. Теперь каждый из них выплатит по тысяче рублей. При этом подчеркивается, что виновники инцидента уже раскаялись в содеянном и полностью признали вину. Тем не менее, их действия все равно были признаны неуважительными по отношению к обществу и моральным ценностям людей.