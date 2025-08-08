Жительница Бурятии ругала «хохлов» в домовом чате и была наказана: суд вынес строгий приговор

А в Сочи, тем временем, разрешилась ситуация с группой людей, устроивших заплыв голышом на глазах удивленной публики. Суд назначил им штрафы. Теперь каждый из них выплатит по тысяче рублей. При этом подчеркивается, что виновники инцидента уже раскаялись в содеянном и полностью признали вину. Тем не менее, их действия все равно были признаны неуважительными по отношению к обществу и моральным ценностям людей.