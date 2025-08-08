Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кумертау задержали водителя мотоцикла с поддельными правами

Мужчину остановили на трассе Уфа-Оренбург.

Источник: Аргументы и факты

На 222-м километре автодороги Уфа-Оренбург сотрудники отдельного спецбатальона ДПС остановили мотоцикл «Racer» под управлением 43-летнего жителя.

Как сообщил главный Госавтоинспектор Владимир Севастьянов, при проверке документов выяснилось, что предъявленное водительское удостоверение поддельное по базе данных оно принадлежит другому человеку. Сам мужчина прав никогда не получал.

В отношении водителя составлен административный материал за управление транспортным средством без права управления. Мотоцикл помещён на штрафстоянку, нарушитель доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).