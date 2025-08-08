В Кумертау задержали водителя мотоцикла с поддельными правами

На 222-м километре автодороги Уфа-Оренбург сотрудники отдельного спецбатальона ДПС остановили мотоцикл «Racer» под управлением 43-летнего жителя.
Как сообщил главный Госавтоинспектор Владимир Севастьянов, при проверке документов выяснилось, что предъявленное водительское удостоверение поддельное по базе данных оно принадлежит другому человеку. Сам мужчина прав никогда не получал.
В отношении водителя составлен административный материал за управление транспортным средством без права управления. Мотоцикл помещён на штрафстоянку, нарушитель доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).