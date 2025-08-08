ГУР и СБУ вместе с польской разведкой обсудят срыв учений «Запад-2025»

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы совместно с польскими коллегами и белорусской оппозицией обсуждали меры противодействия размещению российского ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси. В августе в Варшаве планируется конференция «Новая Беларусь» с участием представителей спецслужб, где также будут рассматриваться вопросы безопасности и возможные совместные акции против размещения российских вооружений на территории республики.