Руководители затопленного рудника в Приамурье осуждены на 5,5 года колонии

Управляющий директор предприятия Алексей Бирюков и главный инженер Денис Черников признаны виновными в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло гибель людей (ч. 3 ст. 217 УК). Суд приговорил их к пяти с половиной годам колонии общего режима. Также они на два с половиной года лишены права заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах.