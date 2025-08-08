Пастух кнутом убил коллегу в Башкирии

В Ишимбайском районе Башкирии 35-летний пастух задушил коллегу по пастбищу кнутом. Об этом сообщила пресс-служба местного суда.
Случай произошел вечером 2 августа между деревней Павловка и селом Кузяново в летнем лагере крестьянско-фермерского хозяйства. Два пьяных пастуха повздорили, и завязалась драка. Во время схватки один накинул на шею второго кнут и задушил его. Когда мужчина понял, что соперник не подает признаков жизни, он вызвал службу спасения. Прибывшим медикам оставалось лишь зафиксировать смерть от механической асфиксии.
Против пастуха возбудили уголовное дело об убийстве. Следователем он сказал, что всё вышло случайно — во время попытки самообороны. Сейчас мужчина сидит в следственном изоляторе.