Пастух кнутом убил коллегу в Башкирии

Случай произошел вечером 2 августа между деревней Павловка и селом Кузяново в летнем лагере крестьянско-фермерского хозяйства. Два пьяных пастуха повздорили, и завязалась драка. Во время схватки один накинул на шею второго кнут и задушил его. Когда мужчина понял, что соперник не подает признаков жизни, он вызвал службу спасения. Прибывшим медикам оставалось лишь зафиксировать смерть от механической асфиксии.