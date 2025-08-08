Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 30 вражеских беспилотников над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над территорией страны. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщили в Минобороны.

Новость дополняется.

