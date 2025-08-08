Силы ПВО за ночь сбили 30 вражеских беспилотников над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над территорией страны. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщили в Минобороны.
Новость дополняется.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше