В Башкирии при пожаре в многоэтажке спасли 10 человек

Накануне вечером в многоэтажном доме по улице Цюрупы в Стерлитамаке загорелось домашнее имущество. Пожар случился в одной из комнат двухкомнатной квартиры. Огонь охватил площадь в 2 кв. м. Пожар был оперативно потушен.