В Башкирии при пожаре в многоэтажке спасли 10 человек

Для безопасной эвакуации применялась тактическая вентиляция.

Источник: МЧС России

Накануне вечером в многоэтажном доме по улице Цюрупы в Стерлитамаке загорелось домашнее имущество. Пожар случился в одной из комнат двухкомнатной квартиры. Огонь охватил площадь в 2 кв. м. Пожар был оперативно потушен.

По данным пресс-службы МЧС Башкирии, по лестничным маршам пожарные вывели десять человек, среди которых один ребенок. Для безопасной эвакуации применялась тактическая вентиляция.

Причины возникновения пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России.