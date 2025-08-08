В Башкирии при пожаре в многоэтажке спасли 10 человек

Накануне вечером в многоэтажном доме по улице Цюрупы в Стерлитамаке загорелось домашнее имущество. Пожар случился в одной из комнат двухкомнатной квартиры. Огонь охватил площадь в 2 кв. м. Пожар был оперативно потушен.
По данным пресс-службы МЧС Башкирии, по лестничным маршам пожарные вывели десять человек, среди которых один ребенок. Для безопасной эвакуации применялась тактическая вентиляция.
Причины возникновения пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России.