Суд в Бурятии оштрафовал женщину, назвавшую соседа «хохлом»

«Российский суд признал, что выражение “хохлы” разжигает ненависть и оштрафовал за это жительницу Улан-Удэ. В общедомовом чате в Viber женщина назвала собеседника хохлом из-за его фамилии. Она отметила, что все люди с украинскими фамилиями якобы “подлые”. Итогом стал штраф в 10 тыс. рублей за “унизительную оценку личности адресата по признаку национальности”. Ее признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды», — написала она.
Мизулина отметила, что женщина попыталась обжаловать решение суда, но Верховный суд Республики Бурятия оставил его без изменения.
Как следует из материалов Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ, постановление было вынесено в мае 2025 года.