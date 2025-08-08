Ричмонд
Суд в Бурятии оштрафовал женщину, назвавшую соседа «хохлом»

УЛАН-УДЭ, 8 августа. /ТАСС/. Жительница города Улан-Удэ оштрафована на 10 тыс. рублей за возбуждение ненависти либо вражды, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Источник: Freepik

«Российский суд признал, что выражение “хохлы” разжигает ненависть и оштрафовал за это жительницу Улан-Удэ. В общедомовом чате в Viber женщина назвала собеседника хохлом из-за его фамилии. Она отметила, что все люди с украинскими фамилиями якобы “подлые”. Итогом стал штраф в 10 тыс. рублей за “унизительную оценку личности адресата по признаку национальности”. Ее признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды», — написала она.

Мизулина отметила, что женщина попыталась обжаловать решение суда, но Верховный суд Республики Бурятия оставил его без изменения.

Как следует из материалов Железнодорожного районного суда города Улан-Удэ, постановление было вынесено в мае 2025 года.

