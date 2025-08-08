В Норильске экс-сотрудницу налоговой осудили за взяточничество

Согласно материалам дела, с декабря 2021 года по май 2024 года восемь владельцев продуктовых магазинов обратились к посредникам с просьбой помочь решить вопросы с налоговыми органами. Эти посредники связались с осужденной, которая за помощь в снижении налогов требовала взятки от 50 до 150 тысяч рублей от каждого предпринимателя. В итоге общая сумма взяток составила около 1,5 миллиона рублей.