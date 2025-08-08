В Норильске экс-сотрудницу налоговой осудили за взяточничество

В Норильске суд признал виновной бывшую заместителя начальника отдела камеральных проверок местной налоговой инспекции в взяточничестве и превышении должностных полномочий. Она была осуждена на основании собранных доказательств, представленных Следственным комитетом России.
Согласно материалам дела, с декабря 2021 года по май 2024 года восемь владельцев продуктовых магазинов обратились к посредникам с просьбой помочь решить вопросы с налоговыми органами. Эти посредники связались с осужденной, которая за помощь в снижении налогов требовала взятки от 50 до 150 тысяч рублей от каждого предпринимателя. В итоге общая сумма взяток составила около 1,5 миллиона рублей.
Кроме того, в 2023 году она пыталась получить еще 100 тысяч рублей за общее покровительство бизнесменов. В сотрудничестве с начальником отдела по работе с налогоплательщиками они внесли изменения в налоговую систему, что привело к снижению налоговых выплат.
Суд приговорил бывшую налоговицу к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 10 миллионов рублей и конфисковал сумму взяток. Кроме того, она на три года лишена права занимать государственные должности.