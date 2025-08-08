Спасатели устранили течь химикатов в Белыничах

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС выяснили, что грузовик транспортировал 20 тонн дезинфицирующего средства в пластиковых бочках и канистрах. В результате инцидента одна из 200-литровых бочек перевернулась, и из нее начала вытекать жидкость. Спасатели оперативно устранили течь и смыли пролитое вещество с дороги.