Российские силы противовоздушной обороны за ночь 8 августа уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В честности, девять дронов противника российские военные уничтожили над Ростовской областью, восемь — над Крымским полуостровом, шесть — над Саратовской областью.
Кроме того, пять вражеских беспилотников российские военные ликвидировали на Брянской областью и по одному над Белгородской и Волгоградской областями.
За сутки 6 августа обстрелам подверглись 55 населенных пунктов Белгородской области. В общей сложности силы ПВО уничтожили 139 дронов Вооруженных сил Украины.
Также выяснилось, что поставки комплектующих для дронов ВСУ в Сумской области были сорваны из-за ошибочно сделанного банковского перевода. Воинская часть ошибочно перевела сумму, эквивалентную 71,5 тысячи долларов, фирме, название которой было похоже на название фирмы-поставщика комплектующих. При этом владелец фирмы, получившей деньги, перевёл их на свои счета и перестал выходить на связь.