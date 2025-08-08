Силы ПВО уничтожили за ночь 30 дронов ВСУ над регионами России

Также выяснилось, что поставки комплектующих для дронов ВСУ в Сумской области были сорваны из-за ошибочно сделанного банковского перевода. Воинская часть ошибочно перевела сумму, эквивалентную 71,5 тысячи долларов, фирме, название которой было похоже на название фирмы-поставщика комплектующих. При этом владелец фирмы, получившей деньги, перевёл их на свои счета и перестал выходить на связь.