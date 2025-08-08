Россиян предупредили об атаках хакеров через популярный архиватор

WinRAR — один из лидирующих архиваторов в России, его используют 79% отечественных компаний на рабочих станциях с Windows. Спрос подтверждается высоким объемом ежемесячных продаж лицензий — около 10 000. Однако широкая распространенность делает программу привлекательной мишенью для кибершпионажа, на долю которого, согласно данным Bi.zone Threat Intelligence, приходится 36% всех зафиксированных с начала 2025 года в России атак, направленных на получение конфиденциальной информации.