Число пострадавших в ДТП с автобусом на «Коле» выросло до семи человек

Число пострадавших в жуткой аварии на 22-м километре трассы «Кола» во Всеволожском районе выросло до семи человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Предварительно сообщалось, что пострадало пять пассажиров и водителей обоих автомобилей. Однако, по поступившей позже информации, выяснилось, что трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — находятся в больницах с травмами различной степени тяжести, — уточнили в полиции.
Напомним, что накануне в девятом часу вечера недалеко от Разметелево столкнулись грузовик и рейсовый автобус № 565. От сильного удара автобус развернуло, он перегородил проезжую часть, а грузовик съехал в обочину. Оба транспортных средства получили значительные повреждения. На месте работали экстренные службы, а движение было временно перекрыто.
И.о. прокурора Михаил Семеко лично координировал действия спасателей. Прокуратура Ленобласти взяла под контроль расследование причин аварии. В ГУ МВД уточнили, что столкновение произошло из-за выезда одного из транспортных средств на встречную полосу. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.