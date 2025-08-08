Стала известна причина отравления чачей в Адлере

Ранее сообщалось, что число пострадавших от отравления некачественной чачей в Адлере достигло восьми человек — все они приобрели алкоголь в одной торговой точке на рынке «БаZар» в Сириусе. Среди жертв оказались туристы из Подмосковья, Челябинска и Комсомольска-на-Амуре, большинство из которых скончались после употребления суррогатного спиртного, в крови погибших был обнаружен метанол. По подозрению в продаже опасного алкоголя проходит 60-летняя местная жительница.