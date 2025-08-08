Стала известна причина отравления чачей в Адлере

Спирт попал в составе сивушных масел, сообщает Mash.
Предварительной причиной отравления алкоголем в Адлере стал метиловый спирт. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПаленая чача из Сочи убивает туристов: что известно о деле ядовитого алкоголя.
«Предварительная причина массового отравления алкоголем в Адлере — метиловый спирт, обнаруженный в пробах домашней алкашки», — указано в материале. Также сообщается, что в бутылках спирт оказался из-за сивушных масел, которые образовались при изготовлении чачи.
Ранее сообщалось, что число пострадавших от отравления некачественной чачей в Адлере достигло восьми человек — все они приобрели алкоголь в одной торговой точке на рынке «БаZар» в Сириусе. Среди жертв оказались туристы из Подмосковья, Челябинска и Комсомольска-на-Амуре, большинство из которых скончались после употребления суррогатного спиртного, в крови погибших был обнаружен метанол. По подозрению в продаже опасного алкоголя проходит 60-летняя местная жительница.