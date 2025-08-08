Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

Самолет авиакомпании «Тайга», летевший из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань, вынужденно произвел аварийную посадку в аэропорту вылета из-за технической неисправности. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщили в Сахалинской транспортной прокуратуре.

Самолет авиакомпании «Тайга», летевший из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань, вынужденно произвел аварийную посадку в аэропорту вылета из-за технической неисправности. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщили в Сахалинской транспортной прокуратуре.

Пилоты обнаружили проблему через некоторое время после взлета. Из-за этого командиром судна было принято решение о возврате.

На самолете летели 10 взрослых и четверо несовершеннолетних. В результате произошедшего пострадавших нет.

— Поставлено на контроль соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг, — добавили в Telegram-канале ведомства.

19 июля лайнер российской авиакомпании «Победа», направлявшийся из Москвы в Калининград, также вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технической неисправности. Пилот заметил ошибку в одной из систем самолета прямо во время полета.