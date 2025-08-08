Ричмонд
На Камчатке выпал вулканический пепел из-за извержения Ключевской сопки

В посёлке Усть-Камчатск зарегистрировали незначительное выпадение вулканического пепла, вызванное недавним извержением вулкана Ключевская сопка. Об этом сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.

Источник: Life.ru

Он призвал жителей сохранять спокойствие и избегать длительного пребывания на воздухе без необходимости. Особое внимание важно уделить детям: пока родителям следует минимизировать время, проведённое с ними на улице.

Несмотря на наличие пепла, местные власти отметили, что его концентрация в воздухе не превышает допустимых норм. Тем не менее, вдыхание вулканических частиц может вызвать раздражение слизистых оболочек, аллергические реакции и ухудшение состояния у людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Глава округа уверил, что ситуация находится под контролем и обещал оперативно информировать жителей о возможных изменениях через официальные каналы.

Ранее Life.ru писал, что на Камчатке за сутки произошло более 40 афтершоков. Четыре из них были довольно сильными — и ощущались местными жителями. В ближайшее время в регионе будут продолжаться подземные толчки, а также сход лавы с вулкана из-за недавнего землетрясения.