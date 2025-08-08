На Камчатке выпал вулканический пепел из-за извержения Ключевской сопки

Ранее Life.ru писал, что на Камчатке за сутки произошло более 40 афтершоков. Четыре из них были довольно сильными — и ощущались местными жителями. В ближайшее время в регионе будут продолжаться подземные толчки, а также сход лавы с вулкана из-за недавнего землетрясения.