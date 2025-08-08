Mash: метиловый спирт предварительно стал причиной отравления самодельным алкоголем в Адлере

Крупную партию паленого алкоголя изъяли у задержанного продавца из Абхазии. Заказ направлялся в Москву с пометкой «домашняя чача как у бабушки». Подпольный производитель регулярно отправлял такие посылки по всей стране. Как рассказал один из постоянных покупателей спиртного, ранее претензий к алкоголю не возникало. Но в какой-то момент, напиток попробовали эксперты и сделали заключение, что употреблять пойло очень опасно.