Mash: метиловый спирт предварительно стал причиной отравления самодельным алкоголем в Адлере

По предварительным данным, причиной массовой гибели людей после употребления самодельной чачи стал метиловый спирт. Его обнаружили в пробах смертельного напитка, передает Mash.
Крупную партию паленого алкоголя изъяли у задержанного продавца из Абхазии. Заказ направлялся в Москву с пометкой «домашняя чача как у бабушки». Подпольный производитель регулярно отправлял такие посылки по всей стране. Как рассказал один из постоянных покупателей спиртного, ранее претензий к алкоголю не возникало. Но в какой-то момент, напиток попробовали эксперты и сделали заключение, что употреблять пойло очень опасно.
В результате отравления домашней чачей, купленной на рынке Казачий в Адлере, по последним данным скончались 12 человек. На самом деле погибших может быть больше. Так как туристы со всей страны покупали бодягу и затем употребляли и угощали знакомых.
Двух продавщих смертельной выпивки арестовали на 2 месяца в адлеровском суде. Это бабушка и ее внучка, которые торговали на рынке самодельным алкоголем.
Как сообщает источник, отличить этиловый и метиловый спирт практически невозможно. Оба бесцветные, не имеют запаха. Различие только в воздействии на организм. Этиловый спирт входит в состав любого алкоголя, а метиловый — приводит к потере зрения и смерти.