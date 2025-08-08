Ричмонд
ВС РФ взяли в плен наемника из Вьетнама

У наемника был найден шеврон 4-го интернационального полка ВСУ.

Солдаты ВС РФ взяли в плен наемника из Вьетнама в зоне СВО. Он участвовал в действиях с украинской стороны. Об этом сообщает RT.

«Российские военные взяли в плен вьетнамца на Краснолиманском направлении», — указано в посте telegram-канала. При плененном был найден шеврон 4-го интернационального легиона ВСУ. Наемник сообщил, что он остался единственным выжившим после удара ВС РФ по его позициям.

Это не первый случай нахождения иностранных наемников в составе ВСУ. Ранее ВС РФ уничтожили боевиков Иностранного легиона Украины. Там был найден телефон гражданина Южной Кореи. Об этом сообщает телеканал «Царьград».