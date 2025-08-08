Mash: Причиной массового отравления сочинской чачей мог стать метиловый спирт

7 августа в Следственном комитете сообщили, что по меньшей мере 10 человек погибли от отравления чачей домашнего производства, купленной на рынке в Сочи. От чего могли погибнуть потерпевшие и как не купить чачу с «отравой» — в материале «Вечерней Москвы».