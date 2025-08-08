Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: Причиной массового отравления сочинской чачей мог стать метиловый спирт

Предварительная причина массового отравления в Адлере — метиловый спирт, обнаруженный в пробах домашнего алкоголя. Об это в пятницу, 8 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

Предварительная причина массового отравления в Адлере — метиловый спирт, обнаруженный в пробах домашнего алкоголя. Об это в пятницу, 8 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в бутылки с чачей он попал в составе сивушных масел, которые образуются при кустарном изготовлении вина и прочего алкоголя в большом количестве.

У задержанного торговца из Абхазии была обнаружена целая коробка с самодельной чачей, которую он собирался доставить в Москву.

— По нашим данным, винодел регулярно отправлял свою продукцию по всей стране. Со слов одного из покупателей, раньше к хмельному вопросов не было, — передает Telegram-канал.

При этом отличить этиловый от метилового спирта практически невозможно — у них одинаковый цвет и запах.

7 августа в Следственном комитете сообщили, что по меньшей мере 10 человек погибли от отравления чачей домашнего производства, купленной на рынке в Сочи. От чего могли погибнуть потерпевшие и как не купить чачу с «отравой» — в материале «Вечерней Москвы».

Врач-методист Александр Горячев объяснил, что послужило причиной массовой гибели людей. Он также заявил, что всему виной является использованный в суррогатном алкоголе метанол.