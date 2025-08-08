Ричмонд
Взрыв газа произошел в жилом доме в Калининграде

Взрыв газа произошел на первом этаже многоквартирного дома в Калининграде. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в пресс-службе МЧС Калининградской области.

— На первом этаже многоквартирного дома на улице Машиностроительной произошел хлопок газа, в результате которого было выбито окно балкона. Пострадавших и разрушения несущих конструкций нет, — написали в Telegram-канале МЧС.

На месте работали сотрудники ведомства. Подробности происшествия устанавливаются.

29 июля в исправительной колонии Волгограда произошел взрыв газового баллона. По предварительным данным, заключенные, отбывающие наказание, получили травмы во время проведения работ. По факту случившегося организовали проверку.