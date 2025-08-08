На Сахалине самолет совершил экстренную посадку из-за неисправности

В пятницу самолет DHC-6−400 авиакомпании «Тайга», выполнявший рейс Южно-Сахалинск — Советская Гавань, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технических неисправностей. Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, экипаж обнаружил проблему после взлета и принял решение о немедленном возвращении.
Посадка прошла успешно, никто из 14 пассажиров (включая четверых детей) не пострадал. Воздушное судно также не получило повреждений. Аэропортовые службы сработали в штатном режиме.
В настоящее время Сахалинская транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований безопасности полетов, включая качество технического обслуживания самолета. Следственные органы начали доследственную проверку по факту возможного нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее сообщалось, что авиакомпания сообщила о задымлении в грузовом отсеке севшего в Астрахани самолета.