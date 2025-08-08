На Сахалине самолет совершил экстренную посадку из-за неисправности

В пятницу самолет DHC-6−400 авиакомпании «Тайга», выполнявший рейс Южно-Сахалинск — Советская Гавань, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технических неисправностей. Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, экипаж обнаружил проблему после взлета и принял решение о немедленном возвращении.