Самолёт авиакомпании «Тайга» аварийно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности

Прокуроры сейчас проводят проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой оценят своевременность и качество проведенного технического обслуживания самолёта и подготовке его к вылету. Также поставлено на контроль соблюдение прав пассажиров после возврата в аэропорт вылета и предоставление им обязательных услуг. В зданиях аэропортов Южно-Сахалинск и Советская Гавань работают мобильные приёмные.