Атаку 30 беспилотников отразили силы ПВО над территорией России

За минувшую ночь дежурные средства ПВО отразили атаку 30 беспилотников над различными регионами России.

За минувшую ночь дежурные средства ПВО отразили атаку 30 беспилотников над различными регионами России. Об этом сообщает военное ведомство.

Над Ростовской областью сбили 9 БПЛА. В результате падения обломков дрона загорелась цистерна с бензином. Пожарные потушили возгорание. Массовая атака зафиксирована в Миллеровском и Чертковском районах региона.

Над республикой Крым уничтожили 8 беспилотников. 6 в Саратовской и 5 — в Брянской областях. По одному дрону перехвачены в Белгородском и Волгоградском регионах. На месте падения БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА не зафиксировано.

