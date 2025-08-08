Ричмонд
Слюсарь рассказал о возгорании цистерны с бензином в Миллерово после атаки БПЛА

Цистерна загорелась в результате атаки беспилотника ВСУ в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Миллерово Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников загорелась цистерна с бензином. Об этом 8 августа сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, к ликвидации пожара приступили спасательные подразделения. Слюсарь уточнил, что жертв и пострадавших нет.

«В Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения. Никто из людей не пострадал», — проинформировал он.

Также глава региона сообщил, что в Чертковском районе области силы ПВО отразили атаку другого БПЛА.

Прежде сообщалось, что в Выселковском районе Краснодарского края было зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата. В результате происшествия в поселке Заречном повреждены два частных дома и автомобиль.

