Слюсарь рассказал о возгорании цистерны с бензином в Миллерово после атаки БПЛА

В Миллерово Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников загорелась цистерна с бензином. Об этом 8 августа сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, к ликвидации пожара приступили спасательные подразделения. Слюсарь уточнил, что жертв и пострадавших нет.
«В Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения. Никто из людей не пострадал», — проинформировал он.
Также глава региона сообщил, что в Чертковском районе области силы ПВО отразили атаку другого БПЛА.
Прежде сообщалось, что в Выселковском районе Краснодарского края было зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата. В результате происшествия в поселке Заречном повреждены два частных дома и автомобиль.