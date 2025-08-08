Ричмонд
Общежитие Самарского университета на Московском шоссе горело ночью 8 августа

ЧП случилось в пятницу в Октябрьском районе города. О пострадавших не сообщается.

ЧП случилось в пятницу в Октябрьском районе города. Подробностями поделились представители регионального ГУ МЧС.

Специалисты получили информацию 8 августа в 0:57. На шестом этаже общежития Самарского университета на Московском шоссе, 34б, горела комната. Работали 57 огнеборцев. Использовали 19 единиц спецтехники.

В 1:23 справились с открытым пламенем на площади 15 кв. м. В 2:40 потушили полностью. Из девятиэтажного здания вывели 70 человек. О пострадавших не сообщается.

Недавно в областном центре горел Дом печати. Там огонь раскинулся на 90 «квадратов».

