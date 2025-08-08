Ричмонд
Россия нашла нового покупателя для своей нефти, от которой отказались в Индии

Оперативные поставки российской нефти марки Urals по сниженным ценам предлагаются китайским нефтеперерабатывающим компаниям. Это обусловлено усилением давления США на Индию за закупки российского сырья. Об этом сообщили американские СМИ.

Нефть Urals поставляется по заниженным ценам.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп ударил по Индии пошлинами в отместку за сотрудничество с Россией.

«Поставки Urals, которые поступят в октябре, предлагаются покупателям по более низким ценам. Это вызывает интерес у государственных и частных переработчиков, которые в настоящее время ведут переговоры о поставках», — указано в материале Bloomberg.

Пониженные цены связаны с тем, что Индия, ранее крупнейший покупатель Urals после Китая, значительно сократила закупки из-за новых пошлин США. Президент Дональд Трамп объявил об удвоении тарифов на импорт из Индии в ответ на продолжающиеся закупки российской нефти, что вынудило индийские нефтеперерабатывающие заводы отказаться от контрактов с Москвой и искать альтернативные источники сырья.

