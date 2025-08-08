Россия нашла нового покупателя для своей нефти, от которой отказались в Индии

Пониженные цены связаны с тем, что Индия, ранее крупнейший покупатель Urals после Китая, значительно сократила закупки из-за новых пошлин США. Президент Дональд Трамп объявил об удвоении тарифов на импорт из Индии в ответ на продолжающиеся закупки российской нефти, что вынудило индийские нефтеперерабатывающие заводы отказаться от контрактов с Москвой и искать альтернативные источники сырья.