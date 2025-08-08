Ричмонд
Специалисты МЧС России обезвредили авиабомбу времен ВОВ в Северной Осетии: видео

В Моздокском районе пахари обнаружили опасную находку. На место сразу выехал пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России. Специалисты успешно ликвидировали 100-килограммовую авиабомбу путем контролируемого подрыва.

