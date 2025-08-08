На Русановской улице умер 11-месячный мальчик

Около полуночи 6 августа в квартиру на Русановской улице прибыла скорая помощь. Медики констатировали смерть 11-месячного ребёнка, на теле не было внешних признаков насильственной смерти. По словам матери, 21-летней гражданки Таджикистана, 6 августа у ребенка поднялась температура, родители вызвали медиков. К приезду врачей мальчик уже скончался.