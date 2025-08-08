Нашли мертвой. Полину Малинину из «Дома-2» похоронят в Нижнем Новгороде

По данным следствия, сотрудники модельного агентства через соцсети приглашали молодых людей пройти кастинг для работы моделями, а также для съемки в массовке. Однако вместо подработки молодые люди получали кредитные обязательства — клиентов обрабатывали, обещая блестящую карьеру модели, убеждали взять кредит на онлайн-обучение и проведение фотосессии. Суммы, которые молодежь брала в кредит, были разными — в основном 100−300 тысяч. «Фотосессия» ограничивалась несколькими снимками в офисе агентства, обучение тоже не оправдывало надежд претендентов на модельную карьеру. В итоге потенциальные модели оказывались без реализации своих мечтаний, да еще и с внушительным долгом, вед кредиты брались под существенные проценты.