Нашли мертвой. Полину Малинину из «Дома-2» похоронят в Нижнем Новгороде

Тело было обнаружено 6 августа в её квартире — в последнее время она жила на окраине Нижнего Новгорода. Предварительной причиной смерти Следком называет отравление. Известные на данный момент подробности — в материале nn.aif.ru.
Харизматичная и творческая?
Полина Малинина родилась в Нижнем Новгороде, известность она получила, когда влилась в телепроект «Дом-2». Это произошло в июне 2021 года, на тот момент девушке было 20 лет.
«Меня зовут Малинина Полина. Я харизматичная, искренняя и творческая девушка, — так Полина отрекомендовала себя зрителям реалити-шоу. — Пришла бороться за свою любовь!».
Сразу Полина обозначила, что ей симпатичен Александр Гобозов. Но тот проявил интерес к другой участнице — Маше Давидовой. Полина не стала расстраиваться и направила свое внимание на другого участника — ее объектом стал темнокожий участник шоу Давид Данга. Симпатия была взаимной, и пара встречалась два месяца.
Секреты «красоты».
После участия в телешоу Полина Малинина вернулась в родной город и стала руководителем нижегородского филиала модельного агентства MaryWay. Это агентство в 2024 году оказалось в центре грандиозного скандала. Разбирательство по этому делу еще не окончено.
По данным следствия, сотрудники модельного агентства через соцсети приглашали молодых людей пройти кастинг для работы моделями, а также для съемки в массовке. Однако вместо подработки молодые люди получали кредитные обязательства — клиентов обрабатывали, обещая блестящую карьеру модели, убеждали взять кредит на онлайн-обучение и проведение фотосессии. Суммы, которые молодежь брала в кредит, были разными — в основном 100−300 тысяч. «Фотосессия» ограничивалась несколькими снимками в офисе агентства, обучение тоже не оправдывало надежд претендентов на модельную карьеру. В итоге потенциальные модели оказывались без реализации своих мечтаний, да еще и с внушительным долгом, вед кредиты брались под существенные проценты.
Интересно, что молодым людям — и студентам, и безработным — без проблем одобряли кредиты. По всей видимости, руководство агентства имело определенные связи с банком.
По России в разных регионах действовало 10 филиалов этого агентства. Его директор Мария Бабкина была задержана в Москве в мае 2024 года, а затем этапирована в Нижний Новгород. По данным полиции, действовало агентство около полутора лет, жертвами аферистов стали более четырех сотен человек. Основательнице модельного агентства, если её вина будет доказана, грозит до 10 лет лишения свободы. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (статья 159 УК РФ, часть 4).
Мария Бабкина, которая еще недавно выкладывала в своих соцсетях фотографии со светских мероприятий (к примеру, в компании Ольги Бузовой или Сергея Зверева), сейчас находится под арестом. Еще десять человек являются обвиняемыми. Полина Малинина, руководившая Нижегородским филиалом агентства, оставалась на свободе. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Следствие продолжает работать.
По данным следствия, в последний день своей жизни Полина Малинина возвращалась домой не одна — камеры видеонаблюдения зафиксировали, что девушка пришла домой в сопровождении мужчины. Однако через некоторое время мужчина покинул квартиру один.
В региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России одной из версий произошедшего с Малининой рассматривают отравление неизвестным веществом. На теле не было обнаружено признаков побоев или каких-либо насильственных действий.
Кстати, это не первая громкая смерть, которая происходит с участниками знаменитого телешоу «Дом-2». Так, около года назад стало известно о смерти Либерж Кпадону. Девушку тоже нашли мертвой в ее квартире, с той разницей, что пропажу Либерж Кпадону заметили не сразу, и ее тело пролежало в квартире 40 дней. Полину Малинину нашли намного раньше…
Простятся с умершей в пятницу, 8 августа. Как сообщает «РГ», ссылаясь на отца девушки Сергея Малинина, прощание с Полиной состоится в 11:00 в одном из храмов Нижнего Новгорода.
А следствие продолжит работу, стараясь выяснить все обстоятельства произошедшего.