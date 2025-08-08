Ричмонд
Родители вырвали сына из пасти леопарда, ночью укравшего его из дома

В Индии леопард совершил попытку утащить трехлетнего мальчика из жилища в ночное время.

В Индии леопард совершил попытку утащить трехлетнего мальчика из жилища в ночное время. Информацию об инциденте распространяет издание The South First.

ЧП произошло 1 августа в штате Керала. Хищник пробрался в поселение, находящееся рядом с чайными плантациями. Ребенка по имени Рахул, спавшего в хижине вместе с родителями, хищник схватил зубами за голову и попытался унести в лесные заросли.

Услышав звуки борьбы, взрослые подняли тревогу и кинулись вдогонку за зверем. Напуганный леопард разжал пасть, оставил мальчика и скрылся в темноте. Благодаря оперативным действиям родителям удалось спасти сына. Ребенок получил травмы головы и шеи, но его состояние не вызывает опасений.

Лесной департамент Кералы начал расследование инцидента и усилил патрулирование в районе, граничащем с заповедниками тигров.

