Мужчину, причастного к двум убийствам 25-летней давности, задержали в Пермском крае

Сотрудники правоохранительных органов в Пермском крае задержали 57-летнего мужчину, который причастен к двум убийствам 25-летней давности. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По данным следователей, задержанный в 2000 году жестко избил двух мужчин на свиноферме — он подозревал их в краже.
Потерпевшие скончались из-за полученных травм. Подозреваемый совершал преступление не один — у него был сообщник, с которым они вместе держали жертв в овощной яме. После убийства напарники скинули тела в воду.
Одного из преступников задержали и осудили в том же году, однако второму удалось скрыться — мужчина жил по поддельным документам, которые уничтожил после убийства.
Продолжая прятаться уже под настоящим именем, он был задержан и осужден за ранее совершенное преступление.
— По нательным знакам и детям-близнецам, имена которых и возраст стали известны правоохранителям, удалось установить его причастность к двойному убийству, совершенному в области, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
