Мужчину, причастного к двум убийствам 25-летней давности, задержали в Пермском крае

«Маньяк по объявлению» Виктор Болховский, отбывающий пожизненный срок, пытается освободиться по УДО. В 90-е он знакомился с женщинами через объявления, представляясь богатым бизнесменом или несчастным вдовцом, а после первого свидания жестоко их убивал. Как задержали Болховского и выйдет ли он на свободу, выясняла «Вечерняя Москва».