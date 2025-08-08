Дети-близнецы и тату выдали в семьянине зверя, убившего двух человек на свиноферме в 2000-м

В СК сообщили, что сообщника задержали и осудили ещё в том же году за незаконное лишение свободы и укрывательство особо тяжкого преступления. Второму участнику расправы удалось скрыться, так как он использовал поддельные документы. Позже, живя под своим настоящим именем, мужчину задержали и осудили за другое преступление. Спустя четверть века удалось доказать его причастность к расправе благодаря тату и его же детям.