Двойное убийство 25-летней давности раскрыли полицейские Пермского края

В Пермском крае задержали злоумышленника, который похитил, пытал, а затем убил двух мужчин 25 лет назад. Личность преступника долго не могли установить, так как он жил по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Злоумышленник с сообщником похитил двух мужчин, вывезли их на свиноферму и долго пытали, удерживая в овощной яме. Когда жертвы скончались, их вывезли на Воткинское водохранилище и сбросили в прорубь.
Пособника убийцы задержали сразу, его осудили. А вот главному фигуранту удавалось скрываться на протяжении 25 лет. Поскольку он уничтожил паспорт и жил по поддельным документам.
Следователям пришлось провести огромную кропотливую работу, чтобы установить личность преступника. На днях он был задержан по месту проживания. Возбуждено уголовное дело. Фигурант под стражей.