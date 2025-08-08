Ричмонд
Челябинская полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины

Причастного к тяжелому преступлению мужчину искал весь личный состав городского УМВД.

Источник: Вечерний Челябинск

В убийстве женщины подозревается 37-летний мужчина. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что ее труп нашли на днях в квартире дома на улице Танкистов. У погибшей были признаки насильственной смерти.

К розыску мужчины подключили тогда весь личный состав гарнизона челябинской полиции, а также сотрудников правоохранительных органов области. Внимание уделили адресам, где он может находиться, а также его связям. Инспекторы ДПС проверяли машины.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными городского управления МВД России в ходе проверки полученной информации подозреваемый был задержан в Тракторозаводском районе Челябинска», — уточнили в областном полицейском главке.

В ведомстве добавили, что сейчас с задержанным проводятся процессуальные действия.