Вспышка болезни может быть обусловлена низким качеством еды и воды, сообщил источник.
В подразделениях ВСУ произошла вспышка дизентерии или схожего заболевания. В связи с этим боеготовность некоторых стала ниже 30%. Об этом сообщил источник в антифашистском подполье.
«По нашей информации, в некоторых подразделениях боеготовность ниже 30 процентов из-за дизентерии или схожего заболевания», — указано в сообщении. Его слова приводит РИА Новости. Судя по информации, вспышка болезни обусловлена низким качеством воды пищи и условиями быта.
Это не первый случай заболевания солдат в зоне спецоперации. Ранее командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил об увеличении числа случаев заболевания среди военнослужащих геморрагической лихорадкой, известной также как «мышиная» лихорадка. По его словам, переносчиками данной инфекции выступают мыши-полевки. Об этом сообщал телеканал «Царьград».