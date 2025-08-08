В подразделениях ВСУ произошла вспышка дизентерии

Это не первый случай заболевания солдат в зоне спецоперации. Ранее командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил об увеличении числа случаев заболевания среди военнослужащих геморрагической лихорадкой, известной также как «мышиная» лихорадка. По его словам, переносчиками данной инфекции выступают мыши-полевки. Об этом сообщал телеканал «Царьград».