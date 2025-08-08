Ричмонд
Двое вооруженных в масках ворвались в столичное отделении почты и вынесли деньги

Двое неизвестных в масках ворвались в отделение почты на юге Москвы. Они начали угрожать пистолетом сотрудникам, после чего вынесли деньги. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил источник РЕН ТВ.

Уточняется, что злоумышленники — мужчина и женщина. После ограбления они скрылись, предположительно, на такси. Преступников уже разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства произошедшего выясняются, передает телеканал.

До этого правоохранители задержали жительницу Уфы, которая под давлением телефонных мошенников ограбила два местных офиса микрокредитной организации. Женщина в общей сложности отдала преступникам 2,9 миллиона рублей. Однако на этом мошенники не остановились.