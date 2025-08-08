Цистерна с бензином горит в Ростовской области: карта ударов БПЛА на 8 августа

За ночь уничтожено 30 украинских беспилотников.
В ночь на 30 августа над Россией уничтожили 30 беспилотников. В Ростовской области в результате падения БПЛА загорелась цистерна с бензином. На месте работают пожарные. Подробности атаки дронов ВСУ — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Ростовская область.
Силы ПВО отразили атаку в Миллеровском и Чертковском районах области. В Миллерово произошло возгорание бензовозной цистерны. На месте инцидента работают пожарные и спасательные службы. Никто не пострадал, написал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По данным Минобороны, над регионом сбито девять дронов.
Крым.
Над регионом уничтожили восемь дронов. Информации о последствиях атаки ВСУ нет.
Саратовская область.
ВСУ попытались атаковать субъект шестью дронами. Они успешно уничтожены.
Брянская область.
Над регионом уничтожено пять беспилотников. Никто не пострадал, ничто не разрушено.
Белгородская и Вологодская область.
Над каждым из этих регионов сбили по одному беспилотнику. Также нет информации о пострадавших и разрушениях.
Где не работали аэропорты.
Ночью временно закрывался только аэропорт в Саратове. Спустя полчаса он снова заработал. Какие рейсы задержались сегодня — в материале URA.RU.