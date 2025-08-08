В Челябинске задержан ранее судимый участник СВО, подозреваемый в убийстве жены

Полиция Челябинска задержала 37-летнего Сергея Москаленко, которого три дня разыскивали по подозрению в убийстве супруги. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, мужчина был задержан в Тракторозаводском районе города.
По данным следствия, 5 августа Москаленко, ранее судимый за убийство, задушил жену в их квартире в микрорайоне Чурилово и спрятал её тело в шкафу. Утром дети обнаружили остывшее тело матери.
После убийства мужчина скрывался в нескольких домах неподалёку от места преступления. Вычислить его местоположение удалось благодаря записи с камеры домофона. В микрорайон Чурилово были выставлены посты ДПС и направлено дополнительное усиление полиции для поимки преступника.
В ходе масштабных поисков полиция проверяла все автомобили в районе проживания подозреваемого, а также возможные места его укрытия. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для задержанного.
По информации Telegram-канала Осторожно, новости, подозреваемый является участником специальной военной операции.
